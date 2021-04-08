На Алтае рецидивист нанес женщине почти 40 ножевых ранений

Пострадавшая погибла на месте преступления Фото: Олег УКЛАДОВ

В Шелаболихинском районе Алтайского края прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя, который ножом буквально искромсал женщину.

Следствие установило, что неоднократно судимый мужчина, который к тому же находился под административным надзором, в один из дней, по пьяни начал буянить. Внезапно у него проснулись личные неприязненные отношения к сожительнице и он решил наказать ее за все.

- Он нанес ей не менее 36 ударов ножом, в область шеи и других жизненно-важных органов, причинив потерпевшей смерть. Она скончалась на месте преступления, - сообщают в пресс-службе прокуратуры.

После того, как все произошло, мужчина решил скрыть следы драмы и спрятал труп в подполе дома. Следователи смогли собрать достаточное количество доказательств. Теперь ему предстоит ответить на вопросы суда. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.