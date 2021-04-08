Нехватка медработников в Алтайском крае составляет боле 2,5 тысяч человек

Нехватка медработников составляет свыше 2,5 тысяч специалистов Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов озвучил кадровое состояние отрасли на данный момент. По его словам в регионе отмечается нехватка более чем 2,5 тысяч специалистов.

Об этом он сообщил в среду, 7 апреля, на заседании регионального правительства.

- Несмотря на то, что по среднероссийским показателям мы имеем неплохую укомплектованность врачебными и среднемедицинскими кадрами, мы имеем существенный дефицит по врачам - это 713 врачей и 1799 - средний медперсонал. Перед нами в первую очередь стоит задача укомплектования первичного звена. Так, в регионе работают более 700 врачей участковых-терапевтов и 458 педиатров. При этом порядка 200 терапевтов и 100 педиатров не хватает в отрасли, - говорит Дмитрий Попов.

При этом, по его словам, средняя зарплата у врачей составляет 58 тысяч рублей. Таких показателей, в том числе удалось добиться благодаря стимулирующим выплатам. При этом темпы роста доходом среднего и младшего медперсонала также выросли.

- Средняя зарплата по отрасли по врачам составила 58 тысяч рублей, по среднему персоналу - 32443 рубля, и младший медперсонал - 29741 рубль. Стимулирующие выплаты получили более 17 тысяч медработников, - отметил министр.

Кадровую проблему намерены решить с помощью целевого набора.