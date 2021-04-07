На Алтае браконьеры застрелили косулю вместе с детенышами

Сумма ущерба, нанесенного государству, составила 120 тыс. рублей Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае трех мужчин будут судить по обвинению в незаконной охоте на сибирскую косулю и ее детенышей. Правоохранители завершили расследование этого уголовного дела, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, в августе 2020 года мужчины без разрешения охотились недалеко от одного из сел Усть-Калманского района. Выследив трех косуль – самку и двух детенышей, они застрелили их. После этого браконьеры попытались уехать с незаконной добычей, но их задержали полицейские. Сумма ущерба, нанесенного государству, составила 120 тыс. рублей

– В ходе предварительного следствия мужчины вину в содеянном признали. В целях возмещения вреда, причиненного преступлением, на их имущество следователем СК наложен арест, – добавили в ведомстве.

Уголовное дело направили в суд.