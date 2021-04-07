Мужчина погиб при пожаре в Алтайском крае

К моменту прибытия пожарных из окна квартиры на втором этаже вырывались клубы дыма Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

При пожаре в одной из квартир двухэтажного жилого дома на улице Целинная в Заринске 7 апреля погиб мужчина. Об этом сообщает краевое управление МЧС.

К моменту прибытия пожарных из окна квартиры на втором этаже вырывались клубы дыма. На другой стороне здания из окна квартиры, расположенной по соседству с той, где произошло возгорание, люди звали на помощь.

– Как выяснилось позже, именно они, оказавшись заблокированными в задымленном помещении, и вызвали пожарную охрану. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей из опасной зоны и тушению пожара. Звеном газодымозащитной службы по трехколенной лестнице были эвакуированы жители соседних квартир, – сообщили в ведомстве.

Пожарные спасли двух женщин и маленького ребенка.Очаг возгорания ликвидировали за несколько минут. На месте пожара обнаружили погибшего хозяина квартиры. Для полной ликвидаций последствий пожара потребовалось чуть менее получаса.

Причину и обстоятельства пожара установят специалисты.