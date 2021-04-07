В Барнауле начался ремонт еще на трех участках теплосетей

Специалисты Сибирской генерирующей компании 5 апреля приступила к плановому ремонту на двух участках магистральных тепловых сетей в Барнауле, 8 апреля работы начнутся еще на одном. Поменять нужно будет 550 метров труб. Отключения горячей воды и тепла для проведения работ не требуется.

С 5 апреля в Барнауле ремонтные работы начались на двух участках тепловых сетей — на улицах Энтузиастов и Петра Сухова. Завершить их, включая благоустройство, планируется к 5 июня.

Магистраль М-31 на улице Энтузиастов диаметром 700 мм построена в 1976 году, в этом году отметит 45-летний юбилей. За последние пять лет на ее участке в районе дома №12в произошло 8 повреждений разной сложности. Именно поэтому в текущем году его включили в программу капитального ремонта. За два месяца специалисты заменят тут 166 метров трубопровода. Подрядчиком на участке выступает ООО «Регионэнергострой», в рамках ремонтной программы прошлого года компания выполняла работы на 5 участках тепломагистралей.

На улице Петра Сухова меняют 214 метров трубопровода на участке в районе домов №58 и 62. Здесь тоже проложена магистральная тепловая сеть, ее диаметр 400 мм. Она в эксплуатации с 1959 года. Последний раз ее капитальный ремонт проводился 29 лет назад, в 1992 году. На трубопроводе энергетики обнаружили 5 повреждений за последние пять лет. Подрядчик на участке — ООО «СТЭК». Компания выполняет капитальные ремонты с 2017 года и хорошо себя зарекомендовала. В 2020 году специалисты «СТЭК» провели работы на 6 участках тепловых магистралей Барнаула.

Капитальный ремонт на обоих участках тепловых сетей проводится с полной заменой оборудования: компенсаторов, опор, запорной арматуры и труб на врезках. Также специалисты частично меняют строительные конструкции тепловых камер и полностью обновляют железобетонные конструкции непроходного канала. Тепловая сеть на улице Петра Сухова располагается очень близко к проезжей части, поэтому движение будет частично ограничено по четной стороне, а также возможно полное перекрытие улицы Глушкова в районе дома №9. Об этом будет сообщено дополнительно. На улице Энтузиастов также вероятно временное ограничение движения транспорта, но только на период погрузки и разгрузки материалов.

8 апреля начинается ремонт теплосети на улице Чернышевского. Сотрудники подрядной организации заменят 170 метров магистрального трубопровода М-34 диаметром 500 мм, 1969 года постройки. Также они обновят опоры, запорную арматуру и трубы на врезках в тепловых камерах. Работы будут вестись в районе домов №62а и №55. Ранее капитальный ремонт на этом участке не проводился, а за последние пять лет тут произошло одно повреждение. Подрядчиком также выступает ООО «СТЭК». Работы планируется завершить 8 июня.

Напомним, в 2021 году Сибирская генерирующая компания заменит в Барнауле 29 км трубопроводов.