Жителя Алтайского края обвиняют в попытке убить жену

Мужчина не признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

27-летнего жителя Каменского района будут судить по обвинению в покушении на убийство супруги.

По данным следствия, все произошло вечером в декабре 2020 года, когда мужчина вместе со своей семьей гостил у родственников в одном из сел Каменского района. Во время застолья супруги поссорились и из-за малозначительного повода мужчина минимум три раза ударил жену по голове, а затем нанес один удар ножом в шею.

– Избежать более тяжких последствий удалось в результате того, что 32-летняя женщина смогла оказать активное сопротивление и противоправные действия нападавшего были пресечены родственниками, поспевшими на призывы о помощи, – добавили в ведомстве.

Во время предварительного следствия мужчина свою вину не признал, утверждая, что умысла на убийство у него не было. Уголовное дело направили в суд.