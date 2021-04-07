Отец 11 детей попросил у властей Алтайского края вместительную машину

Мужчина возит в школу шестерых детей Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель поселка Тог-Алтай Солонешенского района попросил у властей Алтайского края вместительный автомобиль, чтобы возить детей в школу. Всего у него на воспитании находится 11 ребятишек.

- У нас с супругой 11 детей: 9 мальчиков и две девочки. Младшему 3 месяца. Школьного возраста из них 6 человек. Как обеспечить их обучение, если шестерых приходится возить далеко в школу? – пишет во время онлайн форума на сайте правительства региона многодетный отец Дмитрий Кениг. - А ведь еще и больница в райцентре, да и на отдых надо детей вывозить. На своих стареньких «Жигулях» приходится сажать их вшестером, нарушая ПДД. Как быть? Мы их кормим, надеюсь, что и воспитываем нормально. Но образование это же и государственная задача. Помогите найти решение. Выручил бы хотя бы семиместный автомобиль, но как его купить за эти цены и проценты в банке? Очень и очень на вас рассчитываем.

На вопрос Дмитрия отвечала заместитель министра социальной защиты Алтайского края, начальник управления по социальной политике Юлия Ковалева. По ее словам, предоставление автомобиля многодетным семьям законодательно не предусмотрено. Однако же, в это время органами соцзащиты населения выплачивается 28 видов денежных выплат. А что касается подвоза детей до школы, из Тог-Алтая до села Топольное, должно решаться органами местного самоуправления.