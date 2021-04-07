Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 7 апреля 2021 года составило 2769

За сутки умерли 12 человек с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 7 апреля скончались 2769 человек с коронавирусом, в том числе 1883 случая от COVID-19, 886 случай – иные причины смерти.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли 12 человек с коронаврусом. Все они скончались из-за COVID-19.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 47786, в том числе 3290 детей детей до 17 лет включительно.

Из общего числа заболевших 475 случаев – завозные, в том числе 197 – из-за рубежа; 29015 случай – по контакту с ранее заболевшими. Из 47786 заболевших: 12619 – у больных внебольничной пневмонией, 27405 – у заболевших ОРВИ, в 7762 случаях – бессимптомное течение

Выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 42855 человек, из них за прошедшие сутки вылечился 101 пациент.