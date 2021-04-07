В Барнауле спекулянты по завышенным ценам продают билеты на спектакль Хабенского

Театр драмы имени Василия Шукшина Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле появились спекулянты, которые пытаются перепродать билеты на спектакль Константина Хабенского по завышенным ценам.

- Дорогие зрители! Поступила информация, что перекупщики продают билеты на спектакль «Интуиция» по завышенной во много раз цене! Нам очень лестно, что будущая премьера вызвала такой ажиотаж! Но, пожалуйста, не покупайте эти билеты. Спектакль будет идти ещё не один сезон, его смогут посмотреть все желающие, - успокаивают в театре драмы.

Напомним, в конце марта в Барнаул прилетел известный российский актер театра и кино Константин Хабенский, который ставит на сцене драмтеатра постановку «Интуиция». Он является художественным руководителем спектакля, а режиссером выступает Данил Чащин.

- Это будет бенефисный спектакль для 17-ти исполнителей, причем всех поколений труппы театра, - рассказывает Данил Чащин. – У каждого из них будут свои пять или десять «минут славы».