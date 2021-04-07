Суд не позволил бывшему ректору АГМУ Игорю Салдану вернуться в ВУЗ

Игорь Салдан Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший руководитель АГМУ Игорь Салдан не смог оспорить решение Центрального районного суда Барнаула, который ранее отказал ему в возвращении в вуз. Об этом сообщает «Банкфакс».

По информации издания, суд принял жалобу представителя Салдана Эдуарда Бауэра 14 января, а заседание назначили на 6 апреля. В итоге Салдан не смог вернуть себе должность.

При этом в Алтайском краевом суде добавили, что у бывшего ректора АГМУ еще есть возможность обжаловать данное решение в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции.

Напомним, Игорь Салдан занимал пост ректор АГМУ пять лет. Его сняли с должности в ноябре 2019 года.

В марте Минздрав РФ своим приказом продлил полномочия и.о. ректора АГМУ Ирины Шереметьевой. Из сообщения на сайте вуза следует, она останется временным руководителем как минимум до конца июня.