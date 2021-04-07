Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 7 апреля 2021 года составило 47786

Выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 7 апреля 2021 года выросло на 90 человек и составило 47786 случаев инфицирования, в том числе 3290 детей. Об этом сообщает оперштаб региона.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 973 человека. Кроме того, 308 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 25, Бийск – 12, Рубцовск – 7, Бийский, Павловский районы – по 5 заболевших, Благовещенский район – 4, Яровое, Калманский, Поспелихинский, Солтонский районы – по 3 заболевших, Алейск, Заринск, Славгород, Кулундинский, Родинский районы – по 2 заболевших, Алтайский, Каменский, Ключевский, Михайловский, Немецкий национальный, Романовский, Табунский, Тогульский, Топчихинский, Угловский районы – по 1 заболевшему.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 101 человека. Всего вылечившихся – 42855.

С начала пандемии в крае на коронавирус обследовали более 1,3 млн человек. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 4169 за минувшие сутки