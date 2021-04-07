В Барнауле появился опасный колодец

Опасный люк. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Барнауле рядом со зданием на Карла Маркса, 1 появился опасный колодец: канализационный он или ливневый неизвестно, потому что он до краев затоплен талой водой – внутрь не заглянешь. Фото сделано в среду, 7 апреля.

В колодец могут провалиться люди. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Люк сдвинут наполовину. Если кто-то зазевается или, не дай бог, ребенок окажется без присмотра – провалится по самую макушку. Колодец расположен на парковке, не исключено, что его сдвинуло, когда по нему проезжал кто-то из автомобилистов.

Мы уже связались с сотрудниками организаций, которые там находятся, чтобы выяснить, не произошло ли с утра инцидента, но, вроде, пронесло – все целы. Также они пообещали оповестить ответственные службы, чтобы в ближайшее время устранить опасность.Также они сообщили, что люк открыли перед приездом спецтехники для откачки талой воды.