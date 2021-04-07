В Барнауле пропал 50-летний мужчина в синей вязаной шапке

Местонахождение мужчины неизвестно с 27 марта Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Барнауле 27 марта пропал 50-летний Сергей Казагачев. Он ушел из дома на улице Малахова и назад не вернулся, сообщает краевой Следком.

Приметы пропавшего: на вид 45-50 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, лысый.

Был одет: куртка черная ниже пояса, шапка вязаная спортивная синего цвета, черные спортивные брюки с надписью «НАЙК», черная футболка с надписью «Найк», кроссовки горчичного цвета.

По факту безвестного исчезновения Сергея Казагачева правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, просят звонить по телефонам: 8 (385 2) 29-80-02, 29-80-94, 89130991018, (8385 2) 391-498, 42-02-02, 42-33-88 или 02.