Появилось расписание дачных автобусных маршрутов в Барнауле

В краевой столице с 17 апреля будут действовать 14 сезонных садоводческих маршрутов Фото: Олег УКЛАДОВ

С 17 апреля в Барнауле начнут работу сезонные садоводческие маршруты. Об этом сообщили в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

В краевой столице с 17 апреля будут действовать 14 сезонных садоводческих маршрутов. На линии выйдут 25 единиц подвижного состава в будние дни и 32 единицы в выходные и праздничные дни.

– Вместо закрытого маршрута №126 обслуживание направления будет осуществляться автобусным маршрутом №119ш с сохранением интервала движения и расписания, – добавили в комитете.

Расписание всех садоводческих маршрутов можно найти на странице комитета официального сайта Барнаула.

Напомним, ранее стало известно, что в преддверии садово-огороднического периода компания «Алтай-Пригород» назначила дополнительные пригородные поезда и остановки. Подробнее о том, как курсируют «дачные» электрики можно прочитать здесь.