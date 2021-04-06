На озере Варежка в Барнауле готовятся к стройке

На картах Google видны поваленные деревья

В барнаульском поселке Южный на берегу озера Варежка идет подготовка к строительству.

Как сообщает ИА «Банкфакс», берег находится в ведении Павла Авкопашвили, оценщика и арбитражного управляющего (по данным Управление имущественных отношений края). Площадь участка около 106,5 тысяч кв. м. Территорию отдали в аренду на 8 лет и 8 месяцев. Участок охватывает почти весь периметр озера, оставляя лишь небольшой проход, вероятно, для доступа к воде.

Территория известна тем, что в прошлом году там вырубили целую рощу без ведома властей. Полиция возбуждала уголовное дело, но расследование было приостановлено. Прокуратура выяснила, что неизвестные уничтожили более 70 деревьев, а сумма ущерба составила 2,8 млн рублей. Сейчас полиция не может однозначно сказать, ведется ли подготовка к стройке на том самом участке или нет.

По данным Росреестра, кадастровая стоимость территории возле водоема составляет 150,6 млн рублей. По документам она предназначена для размещения туристических парков.

- В марте жители Южного рассказали, что на берегу Варежки уже работает строительная техника, а зону оградили. Сами горожане не в курсе, что появится на месте, где некогда была зеленая роща, в тени которой любили отдыхать. По их словам, на объекте нет никакой информации о работах, - пишет издание.