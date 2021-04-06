Сергей Писарев подал документы на участие в предварительном голосовании

Сергей Писарев. Фото предоставлено ЕР

Директор Барнаульского зоопарка "Лесная сказка", действующий депутат фракции "Единая Россия" в АКЗС Сергей Писарев принял решение участвовать в предварительном голосовании по своему 23-му избирательному округу.

- Предварительное голосование - это отличная возможность во-первых, проверить свои силы и понять правильно ли ты работал все предыдущие годы, оценка твоего труда избирателями, возможность вновь принять участие в выборах депутатов восьмого созыва, - поделился Сергей Писарев. - Впереди еще много проектов и исполнение наказов. И я не тот человек, который бросает дело на полпути, поэтому планирую продолжить свою депутатскую деятельность.

Подал документы на предголосование "Единой России" и действующий депутат АКЗС Максим Кочев. По его мнению, предварительное голосование дает возможность пообщаться с избирателями и оценить конкурентов в процессе подготовки к основным выборам.

Напомним, в этом году партия "Единая Россия" изменила правила участи в предварителньом голосовании. С поддержки президента активисты, волонтеры теперь могут учувствовать в политической жизни страны. Половина состава регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования также являются членами общественных и добровольческих организаций, что придает процедуре ПГ еще большую прозрачность и легитимность. Выдвижение кандидатов продлится до 29 апреля. Само предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая.