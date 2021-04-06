В барнаульской школе провели открытую тренировку по биатлону

Тренировка по биатлону

В начале этого года стартовала Всероссийская акция «Биатлон в школы, биатлон в ГТО», организаторами выступили представители Курганской области при поддержке Союза биатлонистов России.

Алтайский край не остался в стороне, и по решению председателя «Союза ветеранов биатлона Алтая» Сергея Локтева организовали и провели открытую тренировку по биатлону на базе средней школы № 24 г. Барнаула.

Накануне Барнаульская федерация биатлона получила новое стрелковое оборудование, которое и использовалось во время проведения тренировки. Вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов из своих личных средств приобрел и передал «Барнаульской федерации биатлона» 10 винтовок БИ-1 и 20 мишенных установок для стрельбы из пневматического оружия.

Для того, чтобы тренировки начинающих биатлонистов стали регулярными и школьники имели возможность подготовиться к сдаче норм ГТО, по инициативе Сергея Локтева средней школе № 24 передано в подарок два комплекта стрелкового оборудования.

«Союз ветеранов биатлона Алтая» и «Барнаульская федерация биатлона» планируют провести открытые тренировки по биатлону и в других школах нашего города.