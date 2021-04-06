9% жителей Алтайского края сталкивались с домогательствами на работе

9% мужчин, проживающих в Алтайском крае, сталкивались с приставаниями на текущем или последнем месте работы Фото: Олег УКЛАДОВ

Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру узнал, сталкивались ли российские мужчины с сексуальными домогательствами на работе. Компания провела онлайн-опрос, в ходе которого респонденты из разных регионов России, в том числе из Алтайского края, ответили на вопросы о харассменте и отношению к этому явлению в коллективе.

По результатам исследования выяснилось, что 9% мужчин, проживающих в Алтайском крае, сталкивались с приставаниями на текущем или последнем месте работы. В основном они проявлялись в неприличных высказываниях или оскорблениях в их адрес - 3%, о нежелательных прикосновениях упомянули 5% опрошенных мужчин и 4% – о требовании интимной близости со стороны руководителя.

По данным Зарплаты.ру, чаще всего с практикой домогательств сотрудники мужского пола сталкиваются в государственных структурах (13%), розничной торговле (10%), ЖКХ (9%), а также гостиницах, ресторанах и общепите (8%).

«Данные исследования кажутся заниженными, потому что российской культуре присущ довольно высокий порог терпимости, когда только очевидный физический контакт принято считать домогательством, считает руководитель отдела рекламы Зарплаты.ру Даниил Столетов. – Показатели также сильно зависят от отрасли, возраста и образования респондентов – чем более образованы сотрудники, тем меньше такого рода проявлений. В современных компаниях, например, в иностранных или в сфере IT, такие взаимоотношения, скорее, редкость – там существует корпоративная культура и ценности, которые сотрудники обязаны разделять. А в небольших российских компаниях, где принят "традиционный" стиль управления, сексизм и харассмент работают в обе стороны - как по отношению к женщинам, так и к мужчинам».

По данным исследования, домогательства на работе в отношении мужчин имеют в России менее массовый характер – в большей степени от них страдают женщины (25%). Кроме оскорблений и непристойных предложений женщины нередко сталкиваются и с требованиями со стороны босса быть более сексуальными в поведении или одежде.

При этом в России до сих пор не существует практики предотвращения домогательств на рабочем месте или специального регламента расследования таких случаев: 80% респондентов признались, что знали о случаях харассмента в коллективе, при этом 85% опрошенных отметили, что к виновным не применялись какие-либо санкции. А редкие случаи наказаний в основном заканчивались выговором или штрафом.