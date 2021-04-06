В Барнауле выкупили на торгах бывший магазин "28 апельсинов"

Бизнесмен выкупил за 33,4 млн рублей часть первого этажа жилого дома на Павловском тракте, 82 Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский предприниматель Антон Переверзев приобрел помещения, в которых раньше был супермаркет "28 апельсинов", сообщает "Алтапресс".

Бизнесмен выкупил за 33,4 млн рублей часть первого этажа жилого дома на Павловском тракте, 82. Сейчас там располагается магазин "Магнит" и пивная "Бочка".

Также предприниматель выкупил здание на улице Северо-Западная, 155-а с вывеской "Фортуна", где был развлекательный центр. Переверзеву оно досталось за 13 млн рублей.

На продажу оба объекта выставил конкурсный управляющий обанкротившегося "Зернобанка".

Как отмечает издание, Антон Переверзев — учредитель трех юрлиц, в том числе "Алт Авто Сервис" — партнера компании "МАН Трак энд Бас РУС". Официальным дилером является фирма с похожим названием "Алт Авто", директором и учредителем которой является Игорь Переверзев (предположительно, отец).

Что будет в приобретенных зданиях, не сообщается.