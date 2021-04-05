Два ребенка пострадали из-за дефектной крышки люка в Барнауле

Один ребенок провалился в колодец и получил травмы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мастера, который отвечал за обследование элементов теплосети, в том числе люков. Как сообщили в пресс-службе следкома, из-за того, что он ненадлежащим образом выполнял свою работу, пострадали два ребенка.

- На участке местности, расположенном по улице Солнечная поляна в городе Барнауле, имеется дефект: на корпусе посадочного кольца отсутствует выступ для опоры крышки люка, ведущей в тепловую камеру, что не исключает ее вращения в крепежных пазах, - выяснили следователи.

Из-за этого дефекта пострадали два ребенка: одна девочка наступила на крышку люка и провалилась одной ногой, а другая и вовсе упала на дно колодца. В результате падения четырехлетняя малышка получила различные травмы средней тяжести, а также нравственные страдания.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал и от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Однако следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - подчеркнули в управлении.