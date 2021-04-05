Алтайские медведи вышли из спячки

Животные держатся вблизи своих домов Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Алтайском крае проснулись медведи. Как сообщают «Вести Алтай», пока что они не отходят далеко от своих берлог.

Со склонов в южных и предгорных районах нашего региона уже почти сошел снег. Медведи на этих территориях уже вышли из спячки и начали искать пропитание – выкапывать коренья. Люди с хищниками еще не встречались, так как животные держатся вблизи своих домов, но специалисты ведут учет по их следам.

- Используем у нас в Алтайском крае три метода. Первый: охотник проезжает на снегоходе, находит следы, выезжает на берлогу и фиксирует: вот берлога, здесь был медведь, один или два. Второй метод: наблюдение на склонах, это конец апреля – май, медведи как раз все на склонах пасутся <...> И третий метод: по следовой деятельности. Все территории делят сеткой, по которой проходят маршруты и фиксируют все медвежьи следы, - подчеркнул начальник отдела учёта и использования объектов животного мира регионального минприроды Евгений Батурин.

Кстати, в этом году весна запоздала, поэтому медведи могли выйти из берлог на неделю позже. Если на Алтай вновь придет холодная погода, животные могут вновь заснуть.