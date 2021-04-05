Алтайская прокуратура нашла виновных в ЧП с загоревшимся школьным автобусом

Транспорт несвоевременно проходил техосмотр Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Целинного района провела проверку после ЧП со школьным автобусом, который загорелся в дороге. Как сообщили в пресс-службе краевого ведомства, транспорт несвоевременно проходил техосмотр.

- Органами ГИБДД ненадлежаще исполняются требования законодательства о техническом осмотре транспортных средств, осуществляющих перевозку групп детей школьным транспортом. Так, при изучении документов технического контроля были вскрыты факты несвоевременного осуществления технического осмотра транспорта образовательных учреждений, последние проверки проводились в августе 2019 года, - отметили в прокуратуре.

Также Госавтоинспекция не контролирует прохождение диагностики школьного транспорта и получение страховых полисов. После проверки в адрес начальника МО МВД России «Целинный» внесли представление.

Кроме того, прокуроры установили, что не всегда проводились предрейсовый и послерейсовый осмотры водителей. Еще одно представление получил председатель комитета администрации Целинного района по образованию, а в отношении директора школы и вовсе возбудили дело об административном правонарушении.

Напомним, ЧП произошло в начале марта. В момент возгорания в автобусе были школьники, но их быстро эвакуировали. Никто не пострадал.