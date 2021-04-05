На Алтае мужчина не поделился с сожительницей сигаретой и был серьезно ранен

В больницу доставили 34-летнего мужчина с ножевым ранением Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительницу Майминского района подозревают в серьезном ранении сожителя. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай, женщина была неоднократно судима.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставили 34-летнего мужчину с ножевым ранением. Он успел рассказать, что его ранила 52-летняя сожительница, у которой за плечами не одна судимость. После этого потерпевшего экстренно прооперировали.

- Сотрудники полиции доставили подозреваемую в отдел внутренних дел, где в ходе разбирательства женщина призналась в содеянном. Предварительно установлено, что между сожителями, которые находились в гостях у родственников подозреваемой, произошла ссора. Её причиной послужило нежелание мужчины поделиться с женщиной сигаретами. Разозлившись, подозреваемая взяла кухонный нож, которым ударила мужчину в живот, - отметили в полиции.

Кстати, женщина ранила сожителя при свидетелях – родственники сельчанки и вызвали скорую помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело.