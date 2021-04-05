Эконадзор заинтересовался свалкой за «Леруа Мерлен» в Барнауле

Ситуацией уже заинтересовались в Минприроды Фото: Скриншот с паблика Barnaul 22

Житель Барнаула сообщил в социальных сетях об «эпичной» свалке мусора возле гипермаркета «Леруа Мерлен» на Правобережном тракте. Ситуацией уже заинтересовались в Минприроды Алтайского края.

- Такой эпичной свалки на въезде в город я еще никогда не видел. Забота о природе во всей красе. А с учетом того, что этот пластик и упаковка разлетается от сильного весеннего ветра по округе, попадает в реку... Надеюсь, этот пост дойдет до людей, которые могут что-то сделать, - пишет горожанин в паблике «Барнаул 22».

Судя по снимкам, на свалку вынесены стеллажи, коробки, полки. Кому принадлежит мусор – неизвестно.

В министерстве природных ресурсов и экологии региона поблагодарили неравнодушного барнаульца за бдительность и отметили, что информация передана специалистам регионального эконадзора.

- О результатах сообщим дополнительно, - подчеркнули в ведомстве.