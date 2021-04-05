«Наследник Ползунова» стал призером Всероссийской олимпиады школьников по химии

Марк Шнайдер

Учащийся Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии.

Марк Шнайдер, учащийся ЦДНИТТ «Наследники Ползунова», созданного на базе АлтГТУ при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, проходившего 20-25 марта 2021 года в Белгороде.

Всероссийская олимпиада школьников, которая проводится по 24 общеобразовательным предметам, является одним из самых массовых и значимых мероприятий для учащихся школ Российской Федерации. Турнир занимает уникальное место по количеству участников не только в России, но и во всём мире.

Заключительный этап ВсОШ по химии проходил в этом году на площадке Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова. В финале турнира по химии принял участие 291 школьник, каждый из которых является победителем региональных этапов ВсОШ в 2019/2020 и 2020/2021 учебных годах.

«На заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников я проходил три года подряд, – рассказывает Марк, делясь своими впечатлениями. - В девятом классе немного не хватило знаний и опыта, чтобы попасть в число призеров и победителей. В десятом классе этап был отменен из-за пандемии. Однако меня это не остановило, а наоборот, подтолкнуло к работе над собой, к стремлению получить новые знания. Я немало прочел различной специальной литературы, тренировался, решая много задач олимпиад высокого уровня прошлых лет, поэтому в этом году я был уверен в том, что у меня все получится. Однако честно признаюсь, даже не ожидал, что до победителя мне не хватит буквально пары баллов. Хочется поблагодарить преподавателей Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» за полученные знания, за помощь в подготовке к олимпиадам и за поддержку на протяжении всего периода обучения здесь. Отдельные слова благодарности выражу Фонду Андрея Мельниченко за организацию тренингов на базе системы ВКС, на которых я смог поработать над своими слабыми местами, и за прекрасную возможность учиться в таком Центре».

С таким выдающимся результатом Марк выпускается в этом году из ЦДНИТТ «Наследники Ползунова». Директор Центра Юрий Шенкнехт прокомментировал успехи своего воспитанника: «Мы рады за Марка и от всей души поздравляем его с достойной победой, желаем ему дальнейших успехов и новых достижений и, конечно, успешного поступления на химический факультет МГУ!»