Почти 70 тысяч жителей Алтайского края привились против ковида

Еще больше 34 тысяч человек сделали пока первую прививку Фото: Олег УКЛАДОВ

На утро 5 марта полностью привиты от коронавируса 69838 человек, первую прививку сделали – 34291. Как сообщили в краевом оперштабе, край получил больше 124 комплектов отечественной вакцины.

Что касается заболеваемости ковидом, то выглядит она следующим образом:

- 47609 зараженных, в том числе 3275 детей (+91 за сутки);

- 42622 выздоровевших (+58);

- 2746 умерших (+7): 1860 – от инфекции, 886 – по иным причинам.

- 1070 человек с ковидом и 333 больных пневмонией лечатся в ковидных госпиталях;

- 239 человек в тяжелом состоянии;

- 16 бессимптомников и 155 пациентов с пневмонией наблюдаются амбулаторно.

- 1324216 человек обследовано на коронавирус.

- Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 141,86 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 1010 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 1085 за минувшие сутки, - отметили в штабе.