Почти 70 тысяч жителей Алтайского края привились против ковида

Еще больше 34 тысяч человек сделали пока первую прививку
Фото: Олег УКЛАДОВ
На утро 5 марта полностью привиты от коронавируса 69838 человек, первую прививку сделали – 34291. Как сообщили в краевом оперштабе, край получил больше 124 комплектов отечественной вакцины.
Что касается заболеваемости ковидом, то выглядит она следующим образом:
- 47609 зараженных, в том числе 3275 детей (+91 за сутки);
- 42622 выздоровевших (+58);
- 2746 умерших (+7): 1860 – от инфекции, 886 – по иным причинам.
- 1070 человек с ковидом и 333 больных пневмонией лечатся в ковидных госпиталях;
- 239 человек в тяжелом состоянии;
- 16 бессимптомников и 155 пациентов с пневмонией наблюдаются амбулаторно.
- 1324216 человек обследовано на коронавирус.
- Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 141,86 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 1010 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 1085 за минувшие сутки, - отметили в штабе.