Претендующую на пост главы Октябрьского района Евгению Боровикову включили в резерв

Администрация Барнаула рассмотрела кандидатуру депутата Евгении Боровиковой Фото: Олег УКЛАДОВ

Администрация Барнаула рассмотрела кандидатуру депутата Евгении Боровиковой на пост главы Октябрьского района города. Как пишет «Политсибру», её включили в кадровый резерв.

Из ответа мэрии, подписанного вице-мэром Юрием Еремеевым, следует, что территория Октябрьского района – весьма значимая часть города. Поэтому власти уделяют большое внимание подбору кандидатов на эту должность.

- Учитывается не только уровень образования и стаж работы, но и наличие практического опыта управленческой деятельности, умение стратегического планирования, организационной и аналитической работы <…> Комплектование кадрового состава высших и главных должностей муниципальной службы преимущественно осуществляется посредством формирования резерва кадров, – отмечают в письме.

Сама Евгения Боровикова не удовлетворена ответом мэрии.

- Как формируется резерв кадров и где можно посмотреть его списки? С кем я буду бороться за это место? В какие сроки рассматриваются кандидатуры? Существует ли конкретное положение? Как устроена процедура прохождения и рассмотрения кандидатур? Сколько времени в «сказочном» резерве состояли Михалдыкин, Сабына, Звягинцев, Татьянин? Когда были комиссии по рассмотрению этих кандидатур, и кто состоял в этих комиссиях? - цитирует издание депутата.

Напомним, ранее кресло главы Октябрьского района краевой столицы занимал Андрей Овсянников. Вскоре после его ухода с должности он был задержан по подозрению в мошенничестве.