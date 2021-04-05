Застройщик придумал, как решить проблему долгостроя на Потоке в Барнауле

Дом должны были сдать еще три года. Фото: "Толк"

Дом на ул. 80-ой Гвардейской дивизии,52 в Барнауле должны были сдать еще три года, но разморозить строительство так и не удалось. Накануне на заседании градосовета обсудили вопрос достройки дома, и застройщик предложил идею на этот счет.

Как пишет «Толк», в трехэтажном здании продано уже 60 квартир, но чтобы закончить строительство, нужно финансирование. Инвестиционно-строительная компания «Дельта» предложила достроить еще один этаж, что позволить увеличить число квартир до ста.

- Единственная возможность достроить дом – это увеличить его этажность. Для этого комитетом по строительству уже выдано ГПЗУ. С этим объектом работает госинспекция Алтайского края, – пояснил начальник комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьев.

Однако члены градостроительного совета идею не поддержали и даже удивились, что проект прошел экспертизу. По мнению спикеров, его принимать нельзя. В итоге проблемы долгостроя и вовсе сняли с обсуждения.