Барнаул назвали одним из самых комфортных для жизни городов

От Алтайского края в рейтинге представлены 12 городов
Фото: Олег УКЛАДОВ
Минстрой РФ представил данные по индексу качества городской среды. От Алтайского края в рейтинге представлены 12 городов.
Как сообщается в документе, индекс помогает властям посмотреть, как сделать жизнь в городе еще комфортнее. Каждому из включенных городов присудили определенное количество баллов, при этом комфортным город считается, если он набрал больше 181 балла.
Оценки присваивали по критериям, в числе которых сервис и уровень доступности городской среды для маломобильных групп населения, озеленение и доступность для граждан озелененных территорий, освещение и оформление городского пространства, количество точек притяжения для населения.
Города нашего региона распределились следующим образом:
- Горняк (150);
- Камень-на-Оби (151);
- Славгород (152);
- Змеиногорск(158);
- Заринск (162);
- Рубцовск (169);
- Бийск(173);
- Алейск (174);
- Яровое (176);
- Новоалтайск(179);
- Белокуриха (180);
- Барнаул (182).