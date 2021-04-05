Барнаул назвали одним из самых комфортных для жизни городов

От Алтайского края в рейтинге представлены 12 городов Фото: Олег УКЛАДОВ

Минстрой РФ представил данные по индексу качества городской среды. От Алтайского края в рейтинге представлены 12 городов.

Как сообщается в документе, индекс помогает властям посмотреть, как сделать жизнь в городе еще комфортнее. Каждому из включенных городов присудили определенное количество баллов, при этом комфортным город считается, если он набрал больше 181 балла.

Оценки присваивали по критериям, в числе которых сервис и уровень доступности городской среды для маломобильных групп населения, озеленение и доступность для граждан озелененных территорий, освещение и оформление городского пространства, количество точек притяжения для населения.

Города нашего региона распределились следующим образом:

- Горняк (150);

- Камень-на-Оби (151);

- Славгород (152);

- Змеиногорск(158);

- Заринск (162);

- Рубцовск (169);

- Бийск(173);

- Алейск (174);

- Яровое (176);

- Новоалтайск(179);

- Белокуриха (180);

- Барнаул (182).