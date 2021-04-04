Охотники на Алтае могут заразиться птичьим гриппом от водоплавающей дичи

После охоты на дикую птицу надо тщательно помыть обувь, одежду выстирать и высушить на солнце Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край находится в зоне повышенного риска по птичьему гриппу. Это связано с тем, что здесь проходят основные миграционные потоки водоплавающей дичи.

Как пояснили в Минприроды региона, дикие перелетные птицы, особенно утки, могут быть переносчиками и "резервуарами" инфекции. Они могут распространять заболевания на огромные расстояния, особенно если прилетают из неблагополучных по этому заболеванию стран Азии (Кореи, Китая, Вьетнама). Дикие птицы могут передать грипп не только человеку, но и домашней птице.

В министерстве рассказали, что основными признаками больной птицы являются синюшность слизистых оболочек, отеки гортани и подкожной клетчатки в области головы, шеи и груди, слабость, частичная парализация и судороги мышц. При отстреле больной утки следует сообщить в ветеринарную службу, а если нет такой возможности - сжечь тушку.

Если видимых признаков болезни нет, все равно следует принимать меры предосторожности:

- после охоты на дикую птицу тщательно помыть обувь, одежду выстирать и высушить на солнце;

- при потрошении избегать загрязнения предметов и почвы, как можно чаще мыть руки с мылом;

- птицу хорошо проваривать или прожаривать, кухонный инвентарь тщательно промывать;

- оставшиеся биологические отходы нужно захоронить на большую глубину.