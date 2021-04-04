Алтайские сотрудники МЧС предупреждают об опасном снеге на крышах

Во время оттепели и при температурных колебаниях снежные массы и глыбы льда могут сорваться с крыш Фото: Олег Укладов

Алтайские сотрудники МЧС предупреждают, что вовремя не сброшенный снег с крыш и сосульки могут обернуться чрезвычайными происшествиями.

Во время оттепели и при температурных колебаниях снежные массы и глыбы льда могут сорваться с крыш. Большие массы, в основном, скапливаются с подветренной стороны. Особо следует обратить внимание на крыши легких сооружений (веранд, беседок,). Кровли, не рассчитанные на большую нагрузку, особенно ветхие, могут не выдержать и обрушиться под тяжестью снега.

- Собственникам частных домов и дач, представителям управляющих компаний и руководителям всех форм собственности рекомендуется оперативно организовать сброс снега с крыш домов и зданий, устранить снежные навесы, наледи и сосульки, - сказали в МЧС.

При обнаружении на крыше многоквартирного дома снежных масс и сосулек необходимо обратиться в УК или обслуживающую организацию.