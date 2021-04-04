Алтайский пенсионер решил стать брокером и вот что из этого получилось

Пенсионер внес на валютный счет 400 тысяч, но получить заработанное так и не смог Фото: Олег УКЛАДОВ

80-летний житель села Первомайское Бийского района Алтайского края решил попробовать себя в качестве брокера. И поначалу дела пошли успешно. Однако когда пожилой мужчина решил вывести доход, начались проблемы.

По словам его 55-летней дочери, в январе этого года отец зарегистрировался на сайте, где познакомился с неким Андреем Александровичем. Тот предложил сотрудничество, пояснив, что нужно лишь быстро пройти обучение, внести для начала 12 тысяч рублей, и ты уже участник торгов.

Пенсионер согласился, и ему сразу же улыбнулась удача. Заработанные средства сначала шли на депозитный счет, а потом пенсионер переводил их в биткоины или золото и выгодно продавал на электронной площадке. Все происходило под руководством Андрея Александровича.

- За три месяца он заработал около 3,5 млн рублей. Проблемы начались, когда нужно было вывести доход. Оказалось, что для этого необходим валютный счет, и на этом счете должно быть не менее 200 тыс. рублей. Пенсионер внес даже больше - 400 тысяч, но получить заработанное так и не смог, - рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию с заявлением обратилась дочь пострадавшего. Сейчас по факту возбуждено уголовное дело.