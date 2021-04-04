Для строящегося собора в Барнауле передали мощи Александра Невского

Фото: Новосибирская митрополия

Для строящегося Александро-Невского собора в Барнауле передали частицу мощей великого князя Александра Невского. Их привезли из Новосибирска по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима.

Как сообщили в Новосибирской митрополии, с мощами передали и частицу схимнического облачения святого. Передача православных святынь состоялась 1 апреля в присутствии митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия. Он выразил благодарность митрополиту Никодиму.

- Это значимое событие приурочено к празднованию в 2021 году 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского. А также к готовящемуся освящению Александро-Невского собора в Барнауле, - отметили в митрополии.

Александр Невский был великим воином, госдеятелем и дипломатом. Освящение собора, названного в честь святого, запланировано на 12 сентября 2021 года. Он находится на улице Антона Петрова, 221.