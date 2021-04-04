В Барнауле произошли три серьезных аварии, одна из них массовая

Скриншот видео Фото: интернет-сообщества Barnaul 22

В соцсетях сообщается о трех жестких авариях, произошедших 3-4 апреля в Барнауле.

- Серьезный "размот" на пересечении улиц Смирнова и Чеглецова. Со слов очевидцев, водитель "Марка" (Toyota Mark II, - прим. ред.) находился в состоянии алкогольного опьянения, - пишут в паблике "В курсе 22".

Судя по фото, ночью две иномарки столкнулись "лоб в лоб" и получили серьезные повреждения.

В паблике Барнаул 22 и других сообществах пишут еще об одной ночной аварии на пересечении улиц Шукшина и Г. Исакова. Якобы там тоже не обошлось без алкоголя и второй участник ДТП сбежал. В этом случае, судя по фото, две иномарки сначала столкнулись друг с другом, а потом одна из них улетела в столб.

И, наконец, "свежая" авария в Борзовке. На спуске стоят несколько машин. На кадрах с регистратора их насчитывается девять. Не известно, все ли они были участниками ДТП, но как минимум у шести видны повреждения.

При этом горожане отмечают, что дороги в Барнауле очень скользкие. А меж тем некоторые водители уже начали "переобуваться".

- Сегодня ночью все дороги были чистый лед. Даже на зимней резине было опасно ехать. И в это время ни одной дорожной машины в городе. И никто за это не ответит, - написал один из них.