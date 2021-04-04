Власти Барнаула прокомментировали снижение зарплат учителей

При этом фонд оплаты труда остался прежним Фото: Олег УКЛАДОВ

Супруг учительницы школы №107 сообщил, что коллектив образовательного учреждения уведомили о снижении зарплаты. И связано это с тем, что снизилась наполняемость в классах

- Ориентировочно снизится на 700 руб. при снижении коэффициента на 0,4. А некоторые школы вообще просели..., - написал горожанин в паблике Барнаул 22. - Согласно документам, в 46 образовательных организациях зарплаты увеличат, а в 38 снизят! В одном останутся на том же уровне. При этом говорят о необходимости повышения зарплаты учителям, о росте их авторитета...

Комитет по образованию города пообещал, что зарплаты в школе №107 не понизятся, они останутся на прежнем уровне за счет других выплат.

Власти пояснили, что так как наполняемость уменьшилась, изменился и повышающий коэффициент, учитывающий это отклонение от нормы. До 1 мая 2021 года он составляет 1.117, с 1 мая будет - 1.114. Зарплата сотрудников будет изменена в части этого показателя. При этом фонд оплаты труда остался прежним, средства будут направлены, например, на компенсационные выплаты.

Сотрудники предупреждены об изменении зарплаты.