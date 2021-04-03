В барнаульской квартире обвалился потолок

Обрушенный потолок на улице Матросова, 197 (фото: скриншот страницы vk.com/barneos22)

В доме на улице Матросова, 197 в Барнауле в одной из квартир обрушился потолок. К счастью, хозяйка не пострадала.

В 2017 году дом был признан аварийным и его должны были снести в срок до 27 января 2018 года. Однако до сих пор дом стоит, как ни в чем не бывало, а жильцы не расселены. Так как дом должны снести, ремонт в нем никакой не производился. Все это привело к стремительному разрушению: в подъезде начал проваливаться пол, а теперь еще и потолок обваливается.

- Администрация говорила, что мы вошли в программу по расселению до 2025 года, потом мы из этих списков исчезли, кто-то подвинул... теперь до 2030. Обивали пороги разных инстанций... Администрацию, ЖЭУ УК Наследие, Прокуратуру, Госинспекцию... – приводит слова жильцов группа Barnaul22.

Другое ЧП также произошло минувшей ночью в доме на Советской Армии, 54. По словам жильцов у дома обрушилась кирпичная стена.

- Приезжали пожарные, полиция, администрация. Походили вокруг и уехали. УК "Наследие", - также пишут они.