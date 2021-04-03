На Алтае разыскивают женщину, пропавшую в сочельник

Наталья Алексеевна Цыс Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

В Алтайском крае следователи ведут розыск женщины, которая пропала еще в сочельник, 6 января.

На данный момент следствию известно, что 6 января 2021 года Наталья Алексеевна Цыс (дата рождения 11.06.1973) ушла из своего дома в селе Кулунда и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Возбуждено дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Приметы разыскиваемой: славянской внешности, на вид 45-50 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы короткие темно-русые. Когда женщину видели в последний раз, она была одета в укороченную коричневую дубленку со светлыми меховыми вставками на плечах, вязаную шапку фиолетового цвета, черные зимние полусапоги.

Из особы примет у женщины имеется шрам на брови с правой стороны (около двух сантиметров длиной), под глазами мешки, сильный отек лица.

Граждан, которые имеют информацию о возможном местонахождении Наталья Цыс, просят сообщить по телефонам: 8(385-66) 22664 и 8 (385 2) 29-80-02, 29-80-94.