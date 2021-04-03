В Барнауле легковушка сбила девочку

Фото с места аварии (Фото: скриншот страницы "Инцидент Барнаул")

В пятницу, 2 апреля, около шести часов вечера в Барнауле сбили девочку.

Авария произошла на улице Папанинцев в районе дома №178. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» во «Вконтакте». В городском ГИБДД информацию о происшествии подтвердили. По их данным, 11-летняя девочка оказалась под колесами автомобиля Hyundai, за рулем которого находился 37-летний мужчина. Пострадавшая перебегала дорогу в неустановленном месте, прием в зоне видимости пешеходного перехода.

- В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил телесные повреждения, - сообщает источник.

Девочку забрала скорая помощь. Ей потребовалась госпитализация. Характер травм не уточняется.

Госавтоинспекция города Барнаула еще раз призывает родителей ежедневно проводить беседы со своими детьми и рассказывать им как правильно переходить дорогу.