Продовольственные ярмарки проходят в Барнауле

Местные производители представляют мясные продукты, полуфабрикаты, масло, сахар и многое другое Фото: Анна СЕМИНА

В субботу, 3 апреля, в Барнауле работают продовольственные ярмарки. Торговые площадки разбиты во всех пяти районах города.

- Местные производители представляют свои продукты: мясо птицы, свинину, говядину, колбасы и полуфабрикаты, мясные, рыбные деликатесы, масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, крупы, сахар яйцо, - поясняют в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города.

Торговые площадки работают до 14 часов. Их адреса:

Железнодорожный район - проспект Ленина, 71;

Индустриальный район - ул.50 лет СССР, 51а;

Ленинский район – площадь Народная;

Октябрьский район – проспект Ленина, 152;

Центральный район – проспект Красноармейский, 36; ул.Чайковского, 21.

Покупателям необходимо соблюдать санитарные требования. Масочный режим на ярмарке также действует.