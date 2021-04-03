Алтайский краеведческий музей закрывают

Музей работает до 9 мая Фото: предоставлено пресс-службой

Алтайский государственный краеведческий музей сообщил о своем закрытии на реконструкцию.

Сообщение об этом появилось в официальной группе музея во «Вконтакте».

- Вы не были еще в Краеведческом? Или вы знаете его залы наизусть, ходили к нам еще в детстве? Независимо от этого - спешите успеть к нам в музей! Алтайский государственный краеведческий музей уходит в масштабную реконструкцию! И это - не первоапрельская шутка! Мы меняемся вместе с Вами! – говорится в объявлении.

Уже в апреле-мая основные экспозиции будут разобраны на отдельные составляющие. Так что увидеть их вы больше не сможете. По крайней мере в ближайшее время. В архив отправится розовый пеликан, лось, альбинос, скифский котел и «Машина Ползунова». Все это будет доступно к просмотру только после завершения ремонта. Демонтаж начнется с 19 апреля.

- А мы будем рады видеть вас в музее до 9 мая включительно, - добавляют в музее.

Специально к закрытию его сотрудники придумали новую программу, чтобы гости смогли по-другому посмотреть на любимые экспонаты.