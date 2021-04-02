Двое барнаульцев избили пенсионера и сорвали с шеи цепочку с золотым крестиком

Известно, что ранее нападавшие были неоднократно судимы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле двоих мужчин осудили за разбойное нападение. Их приговорили к реальному лишению свободу.

Как рассказала «Комсомольской правде – Барнаул» помощник прокурора Железнодорожного района Ирина Черкасова, летом 2020 года пьяные мужчины были на улице и увидели престарелого барнаульца, на шее которого висела золотая цепочка. Они проследовали за пенсионером и настигли его возле подъездв дома. Там нападавие избили барнаульца, а также сорвали с шеи цепочку с золотым кретсиком.

В тот же день полицейские задержали мужчин возле комиссионного магазина. Цепочку с крестиком изъяли и вернули хозяину.

Известно, что ранее нападавшие были неоднократно судимы, в том числе за совершение умышленных преступлений против собственности. В этот раз суд признал их виновными в совершении разбоя.