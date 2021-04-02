Алтайские полицейские задержали серийного грабителя

Мужчину заключили под стражу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае полицейские задержали мужчину, которого подозревают в серии краж и грабежей из магазинов и ломбарда. Добычей жителя краевой столицы стали алкоголь, золотые украшение и многое другое, сообщает краевое управление МВД.

В полицию поступило несколько заявлений от представителей магазинов электроники и бытовой техники о кражах товара. Они рассказали, что днем с витрин магазинов похитили системный блок и наушники. Также в правоохранительные органы обратились сотрудники ломбарда и продуктовых магазинов с сообщением о том, что неизвестный мужчина похитил ювелирные изделия и спиртные напитки.

Вскоре полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 35-летний житель краевой столицы без постоянного места работы.

– Сотрудники уголовного розыска установили причастность фигуранта к пяти преступлениям, среди которых две кражи, совершенные в магазинах электронной и бытовой техники, и 3 грабежа в ломбарде и продуктовых отделах, – сообщили в ведомстве.

Мужчина украл золотые украшения (серьги и кольцо с гранатом), системный блок, наушники, а также продукты питания - в основном это спиртные напитки. Он уже продал похищенное, а деньги потратил. Приблизительная сумма ущерба составила почти 100 тыс. рублей.

– По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями 161 и 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» и «Кража», – сообщили в краевом управлении МВД.

Мужчину заключили под стражу.