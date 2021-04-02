В Барнауле полицейские изъяли оружие из дома подростка, угрожавшего «устроить мясо» в школе

Полицейские опросили подростка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полицейские изъяли оружия и патроны у отчима ученика одной из школ краевой столицы. Ранее подросток пригрозил в соцестях «устроить мясо» в учебном учреждении, пишет «Банкфакс».

На странице в «ВКонтакте» ученик написал угрожающий пост:

– Завтра случится кое-что грандиозное. Завтра будет мясо в школе. Меня довели этой контрольной по матеше. Моя жизнь разделилась на «до» и «после».

Под постом была прикреплена видеозапись с одним из случаев стрельбы в школе. Вскоре юноша удалил пост, а через некоторое время директор школы обратился в полицию.

Полицейские опросили подростка. Он рассказал, что получил двойку за контрольную и на эмоциях написал этот пост. Юноша отметил, что не собирался делать ничего подобного. В настоящее время полицейские проводят разбирательство по данному факту. У отчима школьника изъяли охотничьи ружья и патроны.

Завуч школы рассказала, что учреждение уже отчиталось об инциденте во все возможные инстанции, с самим школьником провели беседу, есть план дальнейшей работы.

– Он просто любит что-нибудь такое сказать. Эмоцию свою выразил – потом убрал. Приходил, извинялся. Никаких таких действий с его стороны не было, никаких нездоровых наклонностей он не проявлял. А громкие слова он часто в принципе говорит, – резюмировала педагог.