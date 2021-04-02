Барнаульский спортсмен серьезно пострадал в Пакистане

Пострадавшему бранаульцу требуется операция на ногу и ключицу Фото: Олег УКЛАДОВ

29 марта в ущелье Ронду на реке Инд во время камнепада серьезно пострадал барнаульский спортсмен Сергей Митюков. Он входил в состав сборной команды российских туристов-водников, проходивших связку водных маршрутов шестой категории сложности в верховьях реки Инд в Пакистане, сообщили в управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Участника команды Сергей Блошкин рассказал, что несчастный случай произошел, когда часть спортсменов переодевалась в автобусе перед спуском в каньон.

– Большой камень пробил автобус в том месте, где находился Сергей. В результате чего он получил многочисленные травмы и переломы. Сергей был доставлен в военный госпиталь в ближайший город Скарду, далее военным бортом в столицу - Исламабад. Сейчас он находится в больнице, его состояние врачи оценивают, как стабильно тяжелое, – сообщил Блошкин.

Пострадавшему бранаульцу требуется операция на ногу и ключицу, однако транспортировать в Россию его не позволяет состояние. Его родные и друзья собирают деньги на дорогостоящее содержание в местной больнице.

– За более подробной информацией можно обратиться к жене Сергея Полине Митюковой (телефон: +7-903-958-1199), инстаграм: @niti_gor, – отметили в управлении.

Справка

Сергей Митюков является кандидатом в мастера спорта по спортивному туризму, участником спортивных маршрутов высоких категорий сложности, двухкратный «Золотой гид Алтая». Он участвовал в приспособлении спортивного зала школы №118 Барнаула под занятия туризмом на дистанциях, тренировал подрастающее поколение.