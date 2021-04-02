В Барнауле проведут продовольственные ярмарки

Гостей ярмарки просят соблюдать масочный режим. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В субботу, 3 апреля, в каждом из пяти районов Барнаула пройдут продовольственные ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Жители и гости Барнаула смогут купить продукты предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности краевой столицы, а также производителей из других муниципальных образований Алтайского края. На ярмарке будут: мясо птицы, свинина и говядина, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, а также растительное масло и многое другое.

Ярмарочные площадки будут работать с 10 до 14 часов по следующим адресам:

– Железнодорожный район - пр-кт Ленина, 71,

– Индустриальный район - ул.50 лет СССР, 51а,

– Ленинский район - пл.Народная,

– Октябрьский район - пр-кт Ленина, 152,

– Центральный район - пр-кт Красноармейский, 36; ул.Чайковского, 21,

Гостей ярмарки просят соблюдать масочный режим.