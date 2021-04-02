Похитители скрылись в неизвестном направлении. Фото: Олег УКЛАДОВ

Стали известны подробности кражи 3,5 млн рублей из банкомата в Барнауле. Похитители вскрыли устройство примерно за 40 минут. Об этом пишет «Аиф-Алтай» со ссылкой на телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul».

По данным издания, 29 марта ограбление совершили трое мужчин в масках. Они зашли в торговый центр «Разноторг», заблокировали датчики движения и звука магнитами, а потом вскрыли банкомат.

- Первоначально была вскрыта фальш-панель, путем отжатия замка. Далее был выбит сильным ударом лимб кодового замка, после чего этот замок выпал вовнутрь сейфа банкомата, затем были высверлены болтовые крепления нижнего замка сейфа, который отрывается спецключом, и этот замок также выпал аналогичным способом. В результате поворота ригеля задвижки была вскрыта дверь сейфа банкомата и извлечены четыре кассеты с купюрами, - пишет «Аиф-Алтай».

После этого неизвестные скрылись на серой иномарке. Также сообщается, что банкомат был застрахован, соответственно финансовое учреждение не понесет потерь.