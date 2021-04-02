Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 2 апреля 2021 года составило 2716

Заболевших и выздоровевших также станоавится больше. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 2 апреля скончались 2716 человек с коронавирусом, в том числе 1835 случаев от COVID-19, 881 случай – иные причины смерти.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли 8 человек с коронаврусом. Все они скончались из-за COVID-19.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 47330, в том числе 3259 детей детей до 17 лет включительно.

Из общего числа заболевших 471 случай – завозные, в том числе, 197 – из-за рубежа; 28670 случай – по контакту с ранее заболевшими. Из 47330 заболевших: 12489 – у больных внебольничной пневмонией, 27102 – у заболевших ОРВИ, в 7739 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 42374 человек, из них за прошедшие сутки вылечились 76 пациентов