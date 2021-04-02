Барнаульский исполком «Единой России» возглавит телеведущий Кирилл Гусев

Кирилл Гусев. Фото: скриншот с "Телеканал Катунь 24"

Руководителем исполкома барнаульского отделения партии «Единая Россия» в ближайшее станет телеведущий канала «Катунь 24» Кирилл Гусев, пишет «Политсибру».

По данным издания, на этом посту Гусев сменит Антона Целевича, который уходит на другую работу. Сам Целевич объяснил свое решение возникшей перед ним перспективой карьерного роста. Он сказал, что его новое место работы будет связано с политикой косвенно.

Кирилл Гусев – в прошлом председатель молодежного парламента региона. У него есть опыт работы в исполнительном комитете партии. Свою карьеру там он начал в «Молодой Гвардии».