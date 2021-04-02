Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 2 апреля 2021 года составило 47330

Выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 2 апреля 2021 года выросло на 94 человека и составило 47330 случаев инфицирования, в том числе 3259 детей. Об этом сообщает оперштаб региона

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 24, Бийск - 9, Рубцовск - 8, Новоалтайск – 5, Шипуновский район - 4, Алейск, Камень-на-Оби, Яровое, Бийский, Калманский, Поспелихинский, Родинский районы - по 3 заболевших, Благовещенский, Завьяловский, Кулундинский, Немецкий национальный, Усть-Калманский районы - по 2 заболевших, Заринск, Славгород, Алейский, Егорьевский, Ельцовский, Заринский, Зональный, Красногорский, Ребрихинский, Рубцовский, Табунский, Тальменский, Хабарский районы - по 1 заболевшему.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 1123 человека. Кроме того, 343 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 76 человек. Всего вылечившихся – 42374.

В крае на коронавирус обследовали более 1,3 млн человек.

– Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 149,59 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3823 человек в день. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 4081 за минувшие сутки, – добавили в оперштабе края.