Депутата АКЗС арестовали по делу о незаконной рубке леса

Депутату предъявили обвинение Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле суд по ходатайству следователя заключил под стражу депутата Заксобрания Алтайского края. Ему предъявили обвинение в организации незаконной рубке леса, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, в 2019 году на территории Тальменского района обвиняемый, являясь генеральным директором деревоперерабатывающего предприятия, организовал незаконные рубки леса. Сумма ущерба превысила 4,9 млн рублей. Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю и УЭБиПК ГУ МВД России по краю.

– После возбуждения уголовного дела депутат скрылся от органов следствия, в связи с чем был объявлен в межгосударственный розыск. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий его местонахождение было установлено на территории Новосибирской области, – сообщили в краевой Следком.

Депутата уже заключили под стражу. По месту его жительства и работы провели обыски, расследование продолжается.